Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Еркебулан Тунгышбаев - статистика

Завершил карьеру
14 января 1995 (31), Шымкент
#11 | Нападающий
182 см | 65 кг
Казахстан
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ордабасы
13
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы
1 : 0
13.07.2025
Астана
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Кызыл-Жар
0 : 0
05.07.2025
Ордабасы
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 14 тур
Ордабасы
0 : 1
29.06.2025
Кайрат
64' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Окжетпес
0 : 1
21.06.2025
Ордабасы
71' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Ордабасы
1 : 1
15.06.2025
Елимай
69' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Женис
2 : 2
30.05.2025
Ордабасы
46' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
0 : 1
24.05.2025
Улытау
71' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Ордабасы
5 : 0
11.05.2025
Кайсар
72' - 90'
84'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Атырау
1 : 2
03.05.2025
Ордабасы
77' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Ордабасы
1 : 0
27.04.2025
Туран
76' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Ордабасы
1 : 0
19.04.2025
Жетысу
75' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Астана
2 : 1
05.04.2025
Ордабасы
48' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Ордабасы
0 : 0
30.03.2025
Кызыл-Жар
63' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Кайрат
4 : 0
08.03.2025
Ордабасы
78' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 1 тур
Ордабасы
0 : 0
01.03.2025
Актобе
73' - 90'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+