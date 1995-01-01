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ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар» фавориты сегодняшних матчей РПЛ. Болейте за свой клуб с бонусом в 17000 рублей!
13:59
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Угадайте клуб или футболиста РПЛ по рекорду
13:35
Ловчев назвал цирком работу Мешкова на матче «Спартак» – «Урал»
1
13:11
«Динамо» – «Крылья Советов»: стартовые составы на 18-й тур РПЛ
12:52
Петржела назвал «Ростов» посредственной командой
4
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Все новости
13:46
Осинькин объяснил отсутствие лучшего бомбардира РПЛ Писарского в старте на матч с «Динамо»
13:29
Литвинов: «Не буду презирать Мешкова за ошибку в матче с «Уралом»
13:20
Николсон: «Спартак» не выполнил план на игру с «Уралом»
13:02
Соболев: «Ошибка Мешкова? Бывает. Я на поле ошибаюсь больше, чем он»
5
13:00
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«Динамо» проиграло «Крыльям» в Кубке. Будет реванш в РПЛ?
12:59
Где смотреть матч «Динамо» – «Крылья Советов»: 18 тур РПЛ
12:42
Дзюба высказался о словах Кокорина про тюрьму
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12:33
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Тарасов сообщил, какую команду возглавит Слуцкий
3
12:26
Шикунов назвал сильнейшего форварда РПЛ. У него три гола в сезоне
1
12:19
Галактионов прокомментировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
3
12:10
«Может, он спартаковский шарф на трибуне увидел». Андрей Мостовой – о промахе Кузяева с пенальти
1
12:03
⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Динамо» – с «Крыльями», «Краснодар» примет «Торпедо»
5
11:55
Кузьмин отказался возглавлять женскую команду «Рубина»
1
11:46
Оффтоп
Тарасову отстранили от работы на Первом канале из-за поддержки Плющенко
11:44
Оффтоп
Россиянка и украинка сыграют в финале теннисного турнира в США
11:32
Комличенко объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»
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Соболев анонсировал свой гол в финале Кубка России
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11:16
«Настоящий спортсмен и большой профессионал»: глава «Локо» похвалил Дзюбу после его хет-трика
11:04
Дзюба ответил на вопрос, что хуже: видео с его мастурбацией или удар Кокорина стулом в Пака
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10:57
«Спартак» будет бесплатно пускать зрителей на оставшиеся кубковые матчи
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Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
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Месси поздравил Мбаппе с рекордом
10:33
Маслов: «Нельзя называть РПЛ чем-то пустым»
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10:27
Мележиков назвал одну из задач «Спартака» на остаток сезона
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10:19
Игнатьев: «Смешно говорить, что Дзюба не топ-игрок»
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10:11
Литвинов: «Ничью с «Уралом» воспринимаю как поражение. Но борьба за чемпионство не окончена»
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Суд Аль-Хаджири - статистика
#1 | Вратарь
Имя
Суд
Фамилия
Аль-Хаджири
Состав
Основной
Родной город
Доха
Гражданство
Позиция
Вратарь
Дата рождения
19 июля 1986 (36 лет)
Рост
188
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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