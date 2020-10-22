Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Якуб Барац - статистика

    #27 | Полузащитник
    Имя Якуб
    Фамилия Барац
    Команда Слован
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 августа 1996 (26 лет)
    Рост 175
    Вес 66
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Слован 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.10.2020 90' -90' Црвена Звезда (Белград) 5:1 Слован (Либерец)
    22.10.2020 Был в запасе Слован (Либерец) 1:0 Гент (Гент)
    • Читайте нас: 
    11