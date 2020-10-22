Якуб Барац - статистика
#27 | Полузащитник
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Барац
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|66
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Якуб
|Фамилия
|Барац
|Команда
|Слован
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 августа 1996 (26 лет)
|Рост
|175
|Вес
|66
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Слован
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.10.2020
|90' -90'
|Црвена Звезда (Белград)
|5:1
|Слован (Либерец)
|22.10.2020
|Был в запасе
|Слован (Либерец)
|1:0
|Гент (Гент)