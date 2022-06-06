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    Маттео Гендузи - статистика

    #6 | Полузащитник
    Имя Маттео
    Фамилия Гендузи
    Команда Марсель
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 апреля 1999 (23 года)
    Рост 185
    Вес 68
    Стоимость:
    € 25,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Марсель 0:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 72' - 90' Тулуза 2:3 Марсель Франция. Лига 1, 24 тур
    11.02.2023 1' - 46' Клермон 0:2 Марсель Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 1' - 90' Марсель 2:1 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала
    48'
    05.02.2023 1' - 82' Марсель 1:3 Ницца Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Франция 3 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 Был в запасе Дания 2:0 Франция
    22.09.2022 Был в запасе Франция 2:0 Австрия
    13.06.2022 1' -80' Франция 0:1 Хорватия
    18'
    10.06.2022 63' -90' Австрия 1:1 Франция
    06.06.2022 1' -90' Хорватия 1:1 Франция
    03.06.2022 Был в запасе Франция 1:2 Дания
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