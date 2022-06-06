Маттео Гендузи - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Гендузи
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|68
Стоимость:
€ 25,00
млн
|Имя
|Маттео
|Фамилия
|Гендузи
|Команда
|Марсель
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|185
|Вес
|68
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|72' - 90'
|Тулуза
|2:3
|Марсель
|Франция. Лига 1, 24 тур
|11.02.2023
|1' - 46'
|Клермон
|0:2
|Марсель
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|1' - 90'
|Марсель
|2:1
|ПСЖ
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|48'
|05.02.2023
|1' - 82'
|Марсель
|1:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Франция
|3
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|Был в запасе
|Дания
|2:0
|Франция
|22.09.2022
|Был в запасе
|Франция
|2:0
|Австрия
|13.06.2022
|1' -80'
|Франция
|0:1
|Хорватия
|18'
|10.06.2022
|63' -90'
|Австрия
|1:1
|Франция
|06.06.2022
|1' -90'
|Хорватия
|1:1
|Франция
|03.06.2022
|Был в запасе
|Франция
|1:2
|Дания