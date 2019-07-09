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    Филип Райчевич - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Филип
    Фамилия Райчевич
    Команда Виченца
    Состав Основной
    Родной город Подгорица
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 2 июля 1993 (29 лет)
    Рост 188
    Стоимость:
    € 425
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ОФК Титоград 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    16.07.2019 1' -90' ОФК Титоград (Подгорица) 0:0 ЦСКА (София)
    09.07.2019 1' -90' ЦСКА (София) 4:0 ОФК Титоград (Подгорица)
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