Филип Райчевич - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Райчевич
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 425
тыс
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Райчевич
|Команда
|Виченца
|Состав
|Основной
|Родной город
|Подгорица
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|2 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ОФК Титоград
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|16.07.2019
|1' -90'
|ОФК Титоград (Подгорица)
|0:0
|ЦСКА (София)
|09.07.2019
|1' -90'
|ЦСКА (София)
|4:0
|ОФК Титоград (Подгорица)