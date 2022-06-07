Матео Сушич - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Сушич
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Сушич
|Команда
|АПОЭЛ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|18 ноября 1990 (32 года)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|Был в запасе
|Румыния
|4:1
|Босния и Герцеговина
|23.09.2022
|90' -90'
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Черногория
|11.06.2022
|1' -90'
|Черногория
|1:1
|Босния и Герцеговина
|07.06.2022
|1' -90'
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Румыния