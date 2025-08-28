Статистика по турнирам

Лига Европы 2025/2026 Лига чемпионов 2025/2026 Кипр. Первый Дивизион 2024/2025 Лига Европы 2024/2025 Лига конференций 2024/2025 Лига чемпионов 2024/2025 Кипр. Первый Дивизион 2023/2024 Лига конференций 2023/2024 Лига наций 2022/2023 Лига конференций 2021/2022 Лига чемпионов 2021/2022 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Лига Европы 2020/2021 Лига Европы 2019/2020 Лига чемпионов 2019/2020 Лига Европы 2018/2019 Лига чемпионов 2018/2019 Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017