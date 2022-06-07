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    Матео Сушич - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Матео
    Фамилия Сушич
    Команда АПОЭЛ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 18 ноября 1990 (32 года)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Босния и Герцеговина 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 Был в запасе Румыния 4:1 Босния и Герцеговина
    23.09.2022 90' -90' Босния и Герцеговина 1:0 Черногория
    11.06.2022 1' -90' Черногория 1:1 Босния и Герцеговина
    07.06.2022 1' -90' Босния и Герцеговина 1:0 Румыния
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