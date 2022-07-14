Алешандре Мартинес - статистика
#25 | Нападающий
|Имя
|Алешандре
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|ФК Андорра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1998 (24 года)
|Имя
|Алешандре
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|ФК Андорра
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|10 октября 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Атлетик д'Эскальдес
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.07.2022
|1' -125'
|Атлетик д'Эскальдес (Эскальдес)
|0:1
|Гзира Юнайтед (Гзира)