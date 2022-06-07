Саули Вяйсянен - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Саули
|Фамилия
|Вяйсянен
|Команда
|Кьево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Вес
|79
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Саули
|Фамилия
|Вяйсянен
|Команда
|Кьево
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хельсинки
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|191
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Финляндия
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.06.2022
|1' -46'
|Босния и Герцеговина
|3:2
|Финляндия
|4'
|11.06.2022
|Был в запасе
|Румыния
|1:0
|Финляндия
|07.06.2022
|86' -90'
|Финляндия
|2:0
|Черногория