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    Саули Вяйсянен - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Саули
    Фамилия Вяйсянен
    Команда Кьево
    Состав Основной
    Родной город Хельсинки
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 1994 (28 лет)
    Рост 191
    Вес 79
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Финляндия 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.06.2022 1' -46' Босния и Герцеговина 3:2 Финляндия
    4'
    11.06.2022 Был в запасе Румыния 1:0 Финляндия
    07.06.2022 86' -90' Финляндия 2:0 Черногория
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