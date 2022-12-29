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    Тибо де Смет - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Тибо
    Фамилия де Смет
    Команда Реймс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Реймс 3:0 Тулуза Франция. Лига 1, 25 тур
    18.02.2023 1' - 90' Ницца 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Реймс 4:0 Труа Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 68' - 90' Тулуза 3:1 Реймс Франция. Кубок, 1/8 финала
    05.02.2023 1' - 90' Осер 0:0 Реймс Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Реймс 11 0 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 3:0 Тулуза (Тулуза)
    18.02.2023 1' -90' Ницца (Ницца) 0:0 Реймс (Реймс)
    12.02.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 4:0 Труа (Труа)
    05.02.2023 1' -90' Осер (Осер) 0:0 Реймс (Реймс)
    01.02.2023 1' -90' Реймс (Реймс) 4:2 Лорьян (Лорьян)
    29.01.2023 1' -90' ПСЖ (Париж) 1:1 Реймс (Реймс)
    11.01.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    50'
    02.01.2023 1' -85' Лилль (Лилль) 1:1 Реймс (Реймс)
    79'
    29.12.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 3:1 Ренн (Ренн)
    13.11.2022 1' -83' Монпелье (Монпелье) 1:1 Реймс (Реймс)
    06.11.2022 1' -90' Реймс (Реймс) 1:0 Нант (Нант)
    30.10.2022 Был в запасе Брест (Брест) 0:0 Реймс (Реймс)
    23.10.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 2:1 Осер (Осер)
    15.10.2022 Был в запасе Лорьян (Лорьян) 0:0 Реймс (Реймс)
    08.10.2022 Был в запасе Реймс (Реймс) 0:0 ПСЖ (Париж)
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