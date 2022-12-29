Тибо де Смет - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|де Смет
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Тибо
|Фамилия
|де Смет
|Команда
|Реймс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 1998 (24 года)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|3:0
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 25 тур
|18.02.2023
|1' - 90'
|Ницца
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Реймс
|4:0
|Труа
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|68' - 90'
|Тулуза
|3:1
|Реймс
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|05.02.2023
|1' - 90'
|Осер
|0:0
|Реймс
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Реймс
|11
|0
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:0
|Тулуза (Тулуза)
|18.02.2023
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|12.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:0
|Труа (Труа)
|05.02.2023
|1' -90'
|Осер (Осер)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|01.02.2023
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|4:2
|Лорьян (Лорьян)
|29.01.2023
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|11.01.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|50'
|02.01.2023
|1' -85'
|Лилль (Лилль)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|79'
|29.12.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|3:1
|Ренн (Ренн)
|13.11.2022
|1' -83'
|Монпелье (Монпелье)
|1:1
|Реймс (Реймс)
|06.11.2022
|1' -90'
|Реймс (Реймс)
|1:0
|Нант (Нант)
|30.10.2022
|Был в запасе
|Брест (Брест)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Осер (Осер)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Лорьян (Лорьян)
|0:0
|Реймс (Реймс)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Реймс (Реймс)
|0:0
|ПСЖ (Париж)