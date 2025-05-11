Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Артур Жорже - статистика

Завершил карьеру
14 августа 1994 (32), Брага
#4 | Защитник
186 см | 78 кг
Португалия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фаренсе
19
0
0
9
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
11.05.2025
Фаренсе
90' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 32 тур
Фаренсе
2 : 1
03.05.2025
Фамаликан
Был в запасе
Португалия. Примейра, 31 тур
Жил Висенте
1 : 0
26.04.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фаренсе
0 : 1
18.04.2025
Боавишта
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
13.04.2025
Фаренсе
86' - 90'
Португалия. Примейра, 28 тур
Фаренсе
0 : 0
07.04.2025
Каза Пиа
Был в запасе
Португалия. Примейра, 27 тур
Бенфика
3 : 2
02.04.2025
Фаренсе
1' - 82'
Португалия. Примейра, 26 тур
Фаренсе
0 : 1
15.03.2025
Брага
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Эшторил
2 : 2
08.03.2025
Фаренсе
1' - 60'
Португалия. Примейра, 24 тур
Фаренсе
0 : 1
02.03.2025
АВС
1' - 83'
Португалия. Примейра, 23 тур
Арука
2 : 2
23.02.2025
Фаренсе
1' - 72'
30'
Португалия. Примейра, 22 тур
Фаренсе
0 : 1
16.02.2025
Порту
1' - 81'
59'
Португалия. Примейра, 21 тур
Фаренсе
0 : 2
09.02.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 20 тур
Спортинг
3 : 1
02.02.2025
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 19 тур
Фаренсе
1 : 2
25.01.2025
Риу Аве
1' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Морейренcе
0 : 0
19.01.2025
Фаренсе
1' - 90'
76'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фаренсе
2 : 2
29.12.2024
Витория Гимараеш
86' - 46'
82'
Португалия. Примейра, 15 тур
Фамаликан
1 : 2
21.12.2024
Фаренсе
88' - 90'
Португалия. Примейра, 14 тур
Фаренсе
0 : 1
14.12.2024
Жил Висенте
Был в запасе
Португалия. Примейра, 13 тур
Боавишта
1 : 1
08.12.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Фаренсе
1 : 0
29.11.2024
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Каза Пиа
1 : 1
09.11.2024
Фаренсе
1' - 90'
Португалия. Примейра, 10 тур
Фаренсе
1 : 2
02.11.2024
Бенфика
1' - 75'
Португалия. Примейра, 9 тур
Брага
2 : 0
27.10.2024
Фаренсе
1' - 62'
Португалия. Примейра, 8 тур
Фаренсе
1 : 0
06.10.2024
Эшторил
1' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 7 тур
АВС
0 : 0
30.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 6 тур
Фаренсе
0 : 1
22.09.2024
Арука
1' - 90'
Португалия. Примейра, 5 тур
Порту
2 : 1
15.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
45'
Португалия. Примейра, 4 тур
Насьональ
2 : 0
01.09.2024
Фаренсе
1' - 90'
51'
Португалия. Примейра, 3 тур
Фаренсе
0 : 5
23.08.2024
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 2 тур
Риу Аве
1 : 0
17.08.2024
Фаренсе
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Фаренсе
1 : 2
11.08.2024
Морейренcе
Был в запасе
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
ФотоСпартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+