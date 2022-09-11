Убонг Экпай - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Убонг
|Фамилия
|Экпай
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1995 (27 лет)
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Убонг
|Фамилия
|Экпай
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|17 октября 1995 (27 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Млада Болеслав
|9
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|59' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|2:2
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|0:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:1
|Пардубице (Пардубице)
|05.02.2023
|72' -90'
|Спарта (Прага)
|4:1
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|29.01.2023
|Был в запасе
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|0:0
|Зброевка (Брно)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
|1:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|08.10.2022
|1' -10'
|Виктория (Пльзень)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|01.10.2022
|1' -55'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Сигма (Оломоуц)
|17.09.2022
|1' -60'
|Слован (Либерец)
|1:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|11.09.2022
|1' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|03.09.2022
|1' -55'
|Динамо (Ческе-Будеевице)
|0:2
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|31.08.2022
|61' -90'
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|1:2
|Градец-Кралове (Градец-Кралове)
|27.08.2022
|67' -90'
|Пардубице (Пардубице)
|0:3
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)