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    Убонг Экпай - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Убонг
    Фамилия Экпай
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 17 октября 1995 (27 лет)
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Млада Болеслав 9 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 59' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 2:2 Динамо (Ческе-Будеевице)
    18.02.2023 Был в запасе Градец-Кралове (Градец-Кралове) 0:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    12.02.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:1 Пардубице (Пардубице)
    05.02.2023 72' -90' Спарта (Прага) 4:1 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    29.01.2023 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 0:0 Зброевка (Брно)
    12.11.2022 Был в запасе Яблонец (Яблонец-над-Нисоу) 1:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    08.10.2022 1' -10' Виктория (Пльзень) 2:0 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    01.10.2022 1' -55' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:1 Сигма (Оломоуц)
    17.09.2022 1' -60' Слован (Либерец) 1:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    11.09.2022 1' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    03.09.2022 1' -55' Динамо (Ческе-Будеевице) 0:2 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    31.08.2022 61' -90' Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 1:2 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    27.08.2022 67' -90' Пардубице (Пардубице) 0:3 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
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