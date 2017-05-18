Филип Лесняк - статистика
#44 | Полузащитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Лесняк
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кошице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Лесняк
|Команда
|Тоттенхэм
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Кошице
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тоттенхэм
|1
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.05.2017
|Был в запасе
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|1:7
|Тоттенхэм (Лондон)
|18.05.2017
|86' -90'
|Лестер (Лестер)
|1:6
|Тоттенхэм (Лондон)
|89'