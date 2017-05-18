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    Филип Лесняк - статистика

    #44 | Полузащитник
    Имя Филип
    Фамилия Лесняк
    Команда Тоттенхэм
    Состав Молодежный
    Родной город Кошице
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 мая 1996 (26 лет)
    Рост 176
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тоттенхэм 1 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.05.2017 Был в запасе Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 1:7 Тоттенхэм (Лондон)
    18.05.2017 86' -90' Лестер (Лестер) 1:6 Тоттенхэм (Лондон)
    89'
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