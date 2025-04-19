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Эрик Кабако
Статистика
Эрик Кабако - статистика
Завершил карьеру
19 апреля 1995 (31), Монтевидео
#23 | Защитник
186 см
Уругвай | Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2024/2025
Португалия. Примейра 2023/2024
Испания. Примера 2021/2022
Испания. Кубок 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Испания. Примера 2019/2020
Испания. Кубок 2018/2019
Испания. Примера 2018/2019
Испания. Кубок 2017/2018
Испания. Примера 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Расинг де Феррол
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 36 тур
Расинг де Феррол
1 : 0
19.04.2025
Эльденсе
Был в запасе
Испания. Сегунда, 35 тур
Овьедо
3 : 0
12.04.2025
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 28 тур
Расинг де Феррол
0 : 1
22.02.2025
Кордоба
1' - 21'
Испания. Сегунда, 27 тур
Мирандес
4 : 1
14.02.2025
Расинг де Феррол
46' - 90'
79'
Испания. Сегунда, 26 тур
Расинг де Феррол
1 : 3
08.02.2025
Кастельон
32' - 90'
Испания. Сегунда, 25 тур
Леванте
0 : 1
03.02.2025
Расинг де Феррол
80' - 90'
Испания. Сегунда, 16 тур
Расинг де Феррол
0 : 0
22.11.2024
Леванте
Был в запасе
Испания. Сегунда, 15 тур
Эйбар
2 : 0
16.11.2024
Расинг де Феррол
Был в запасе
Испания. Сегунда, 14 тур
Расинг де Феррол
1 : 2
10.11.2024
Расинг
Был в запасе
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