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    Матвей Игонен - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Матвей
    Фамилия Игонен
    Команда Инфонет
    Состав Основной
    Родной город Таллин
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 2 октября 1996 (26 лет)
    Рост 186
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Флора 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.08.2021 1' -121' Флора (Таллин) 2:1
    (4:5)п    		 Омония (Никосия)
    05.08.2021 1' -89' Омония (Никосия) 1:0 Флора (Таллин)
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