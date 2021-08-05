Матвей Игонен - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Матвей
|Фамилия
|Игонен
|Команда
|Инфонет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Имя
|Матвей
|Фамилия
|Игонен
|Команда
|Инфонет
|Состав
|Основной
|Родной город
|Таллин
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|2 октября 1996 (26 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Флора
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.08.2021
|1' -121'
|Флора (Таллин)
|2:1
(4:5)п
|Омония (Никосия)
|05.08.2021
|1' -89'
|Омония (Никосия)
|1:0
|Флора (Таллин)