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Сергей Воробьев
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ЦСКА, «Динамо» и «Краснодар» сыграют сегодня в РПЛ! Кто победит, а кто потеряет очки?
12:54
Спецпроект
Тест: угадайте клуб или футболиста РПЛ по рекорду
12:42
Дзюба высказался о словах Кокорина про тюрьму
12:33
Видео
Тарасов сообщил, какую команду возглавит Слуцкий
2
12:03
⚽ РПЛ. ЦСКА сыграет с «Сочи», «Динамо» – с «Крыльями», «Краснодар» примет «Торпедо»
4
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Все новости
12:52
Петржела: «Дзюба оформил хет-трик в ворота посредственной команды. Я бы не взял его в сборную»
12:26
Шикунов назвал сильнейшего форварда РПЛ. У него три гола в сезоне
1
12:19
Галактионов прокомментировал хет-трик Дзюбы «Ростову»
2
12:10
«Может, он спартаковский шарф на трибуне увидел». Андрей Мостовой – о промахе Кузяева с пенальти
1
11:55
Кузьмин отказался возглавлять женскую команду «Рубина»
11:46
Оффтоп
Тарасову отстранили от работы на Первом канале из-за поддержки Плющенко
11:44
Оффтоп
Россиянка и украинка сыграют в финале теннисного турнира в США
11:32
Комличенко объяснил поражение «Ростова» от «Локомотива»
1
11:23
Соболев анонсировал свой гол в финале Кубка России
1
11:16
«Настоящий спортсмен и большой профессионал»: глава «Локо» похвалил Дзюбу после его хет-трика
11:04
Дзюба ответил на вопрос, что хуже: видео с его мастурбацией или удар Кокорина стулом в Пака
6
10:57
«Спартак» будет бесплатно пускать зрителей на оставшиеся кубковые матчи
2
10:42
Текст
Главная драма возвращения РПЛ – отмененный гол «Спартака». Соболев для себя засчитал его и поздравил фанатов с победой
7
10:40
Месси поздравил Мбаппе с рекордом
10:33
Маслов: «Нельзя называть РПЛ чем-то пустым»
2
10:27
Мележиков назвал одну из задач «Спартака» на остаток сезона
4
10:19
Игнатьев: «Смешно говорить, что Дзюба не топ-игрок»
3
10:11
Литвинов: «Ничью с «Уралом» воспринимаю как поражение. Но борьба за чемпионство не окончена»
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10:05
Оффтоп
Африка выступила за участие России на Олимпиаде-2024
09:56
Круговой назвал статистическую цель «Зенита» на остаток сезона
09:44
«Не годится для футбола». Кроос раскритиковал форму «Реала»
2
09:32
Впервые за 37 лет в старте «Арсенала» не было игроков, которые по ходу карьеры провели хотя бы 1 матч при Венгере
09:24
Комличенко: «Мне неинтересно, вызовут ли Дзюбу в сборную»
09:18
Определена команда-лидер сезона РПЛ по заработанным в свои ворота пенальти
08:56
Уткин констатировал чемпионство «Зенита»
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08:46
Малком вышел в лидеры бомбардирской гонки РПЛ
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Сергей Воробьев - статистика
#22 | Нападающий
Имя
Сергей
Фамилия
Воробьев
Состав
Без клуба
Родной город
Даугавпилс
Гражданство
Позиция
Нападающий
Дата рождения
9 октября 1995 (27 лет)
Рост
178
Статистика
Моб. версия
Возрастное ограничение
18+
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