Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коджаэлиспор
Александар Йованович
Статистика
€ 1 млн
Александар Йованович - статистика
Коджаэлиспор
6 декабря 1992 (33)
#1 | Вратарь
191 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2025/2026
Лига Европы 2024/2025
Лига конференций 2024/2025
Лига чемпионов 2024/2025
Сербия. Суперлига 2024/2025
Товарищеские матчи 2024
Лига конференций 2023/2024
Сербия. Суперлига 2023/2024
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига конференций 2021/2022
Дания. Суперлига 2019/2020
Испания. Примера 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коджаэлиспор
9
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 3
18.10.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
04.10.2025
Эюпспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
3 : 1
29.09.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
10'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
21.09.2025
Ризеспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Газиантеп
2 : 0
14.09.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
30.08.2025
Кайсериспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Фенербахче
3 : 1
23.08.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
16.08.2025
Самсунспор
1' - 90'
82'
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2025
Коджаэлиспор
1' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Кузяев вновь в РПЛ, увольнение в «Локомотиве», «Сити» грозит лишение трофеев и понижение и другие новости
01:02
Умер судья, работавший на финале Кубка России и 73 матчах чемпионата России
00:30
Сборные Украины и Венгрии подрались во время матча
00:08
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
1
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+