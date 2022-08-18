Александар Йованович - статистика
#25 | Вратарь
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|191
Стоимость:
€ 550
тыс
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Йованович
|Команда
|Уэска
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|6 декабря 1992 (30 лет)
|Рост
|191
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аполлон
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -121'
|Олимпиакос (Пирей)
|2:1
(3:1)п
|Аполлон (Лимассол)
|18.08.2022
|1' -90'
|Аполлон (Лимассол)
|1:1
|Олимпиакос (Пирей)