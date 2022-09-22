Максимилиан Гопель - статистика
#33 | Защитник
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Гопель
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вадуц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|179
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Максимилиан
|Фамилия
|Гопель
|Команда
|Вадуц
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вадуц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|31 августа 1997 (25 лет)
|Рост
|179
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лихтенштейн
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Молдавия
|2:0
|Лихтенштейн
|22.09.2022
|1' -90'
|Лихтенштейн
|0:2
|Андорра