Лаша Парунашвили - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Лаша
|Фамилия
|Парунашвили
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Имя
|Лаша
|Фамилия
|Парунашвили
|Команда
|Динамо
|Состав
|Основной
|Родной город
|Тбилиси
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эсбьерг
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.08.2019
|1' -90'
|Эсбьерг (Эсбьерг)
|0:0
|Шахтер (Солигорск)
|25.07.2019
|1' -90'
|Шахтер (Солигорск)
|2:0
|Эсбьерг (Эсбьерг)