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    Лаша Парунашвили - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Лаша
    Фамилия Парунашвили
    Команда Динамо
    Состав Основной
    Родной город Тбилиси
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эсбьерг 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.08.2019 1' -90' Эсбьерг (Эсбьерг) 0:0 Шахтер (Солигорск)
    25.07.2019 1' -90' Шахтер (Солигорск) 2:0 Эсбьерг (Эсбьерг)
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