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    Александар Шчекич - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Александар
    Фамилия Шчекич
    Команда Генчлербирлиги
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 12 декабря 1991 (31 год)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Черногория 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2022 33' -90' Черногория 0:2 Финляндия
    23.09.2022 1' -70' Босния и Герцеговина 1:0 Черногория
    14.06.2022 1' -74' Румыния 0:3 Черногория
    11.06.2022 79' -90' Черногория 1:1 Босния и Герцеговина
    07.06.2022 1' -90' Финляндия 2:0 Черногория
    04.06.2022 79' -90' Черногория 2:0 Румыния
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