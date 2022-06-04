Александар Шчекич - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Шчекич
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Александар
|Фамилия
|Шчекич
|Команда
|Генчлербирлиги
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|12 декабря 1991 (31 год)
|Рост
|193
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Черногория
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2022
|33' -90'
|Черногория
|0:2
|Финляндия
|23.09.2022
|1' -70'
|Босния и Герцеговина
|1:0
|Черногория
|14.06.2022
|1' -74'
|Румыния
|0:3
|Черногория
|11.06.2022
|79' -90'
|Черногория
|1:1
|Босния и Герцеговина
|07.06.2022
|1' -90'
|Финляндия
|2:0
|Черногория
|04.06.2022
|79' -90'
|Черногория
|2:0
|Румыния