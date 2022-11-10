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    Матиц Котник - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Матиц
    Фамилия Котник
    Команда Волос
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 23 июля 1990 (32 года)
    Рост 190
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.02.2023 Был в запасе Левадиакос 0:3 Волос Греция. Суперлига, 21 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волос 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.02.2023 Был в запасе Левадиакос (Левадия) 0:3 Волос (Волос)
    28.01.2023 Был в запасе Волос (Волос) 2:3 Панетоликос (Агринио)
    21.01.2023 Был в запасе Арис (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    16.01.2023 Был в запасе Ионикос (Никея) 0:1 Волос (Волос)
    08.01.2023 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 Олимпиакос (Пирей)
    03.01.2023 Был в запасе ОФИ (Ираклион) 0:0 Волос (Волос)
    28.12.2022 Был в запасе Волос (Волос) 0:4 АЕК (Афины)
    21.12.2022 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:0 Волос (Волос)
    13.11.2022 1' -90' ПАОК (Салоники) 3:0 Волос (Волос)
    10.11.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 ПАС (Яннина)
    05.11.2022 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    29.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 1:5 Панатинаикос (Афины)
    22.10.2022 Был в запасе Атромитос (Перистери) 0:2 Волос (Волос)
    15.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:1 Левадиакос (Левадия)
    08.10.2022 Был в запасе Панетоликос (Агринио) 2:3 Волос (Волос)
    02.10.2022 Был в запасе Волос (Волос) 2:0 Арис (Салоники)
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