Матиц Котник - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Матиц
|Фамилия
|Котник
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 июля 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Имя
|Матиц
|Фамилия
|Котник
|Команда
|Волос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|23 июля 1990 (32 года)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос
|0:3
|Волос
|Греция. Суперлига, 21 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.02.2023
|Был в запасе
|Левадиакос (Левадия)
|0:3
|Волос (Волос)
|28.01.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:3
|Панетоликос (Агринио)
|21.01.2023
|Был в запасе
|Арис (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|16.01.2023
|Был в запасе
|Ионикос (Никея)
|0:1
|Волос (Волос)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|Олимпиакос (Пирей)
|03.01.2023
|Был в запасе
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|Волос (Волос)
|28.12.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|0:4
|АЕК (Афины)
|21.12.2022
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:0
|Волос (Волос)
|13.11.2022
|1' -90'
|ПАОК (Салоники)
|3:0
|Волос (Волос)
|10.11.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|ПАС (Яннина)
|05.11.2022
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|1:5
|Панатинаикос (Афины)
|22.10.2022
|Был в запасе
|Атромитос (Перистери)
|0:2
|Волос (Волос)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:1
|Левадиакос (Левадия)
|08.10.2022
|Был в запасе
|Панетоликос (Агринио)
|2:3
|Волос (Волос)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Волос (Волос)
|2:0
|Арис (Салоники)