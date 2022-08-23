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    Джаглар Сеюнджу - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Джаглар
    Фамилия Сеюнджу
    Команда Лестер
    Состав Основной
    Родной город Измир
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 23 мая 1996 (26 лет)
    Рост 187
    Вес 84
    Стоимость:
    € 22,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Саутгемптон 1:0 Лестер Англия. Премьер-лига, 26 тур
    11.02.2023 Был в запасе Лестер 4:1 Тоттенхэм Англия. Премьер-лига, 23 тур
    04.02.2023 83' - 90' Астон Вилла 2:4 Лестер Англия. Премьер-лига, 22 тур
    86'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лестер 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.01.2023 Был в запасе Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 2:0 Лестер (Лестер)
    23.08.2022 1' -90' Стокпорт Каунти (Стокпорт) 0:1
    (1:3)п    		 Лестер (Лестер)
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