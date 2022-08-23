Джаглар Сеюнджу - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Джаглар
|Фамилия
|Сеюнджу
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Измир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Вес
|84
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Джаглар
|Фамилия
|Сеюнджу
|Команда
|Лестер
|Состав
|Основной
|Родной город
|Измир
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|23 мая 1996 (26 лет)
|Рост
|187
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Саутгемптон
|1:0
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лестер
|4:1
|Тоттенхэм
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|04.02.2023
|83' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Лестер
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|86'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лестер
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.01.2023
|Был в запасе
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|2:0
|Лестер (Лестер)
|23.08.2022
|1' -90'
|Стокпорт Каунти (Стокпорт)
|0:1
(1:3)п
|Лестер (Лестер)