Роберт Ляйпертц - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Ляйпертц
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 800
тыс
|Имя
|Роберт
|Фамилия
|Ляйпертц
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|1 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Падерборн
|2
|2
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.01.2023
|1' -84'
|Падерборн (Падерборн)
|1:2
|Штутгарт (Штутгарт)
|19.10.2022
|63' -121'
|Падерборн (Падерборн)
|3:2
(5:4)п
|Вердер (Бремен)