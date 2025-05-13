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Джанмарко Феррари
Статистика
Джанмарко Феррари - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1992 (34), Парма
#33 | Защитник
189 см
Италия
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Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия А 2023/2024
Италия. Кубок 2022/2023
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Серия А 2018/2019
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
31
3
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
1' - 90'
64'
Италия. Серия В, 32 тур
Юве Стабиа
1 : 0
05.04.2025
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 31 тур
Салернитана
1 : 2
30.03.2025
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Бари
0 : 0
15.03.2025
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Салернитана
1 : 0
08.03.2025
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Чезена
2 : 0
01.03.2025
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Салернитана
1 : 1
23.02.2025
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Каррарезе
3 : 2
15.02.2025
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Брешиа
0 : 0
07.02.2025
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Салернитана
1 : 0
02.02.2025
Кремонезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Пиза
1 : 0
26.01.2025
Салернитана
1' - 90'
55'
Италия. Серия В, 22 тур
Салернитана
2 : 1
18.01.2025
Реджана 1919
1' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Салернитана
1 : 2
12.01.2025
Сассуоло
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 20 тур
Катанцаро
1 : 0
29.12.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Фрозиноне
2 : 0
26.12.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Салернитана
0 : 0
20.12.2024
Брешиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Салернитана
1 : 2
15.12.2024
Юве Стабиа
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Модена
1 : 1
07.12.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Салернитана
4 : 1
01.12.2024
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Сассуоло
4 : 0
23.11.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Салернитана
0 : 2
10.11.2024
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Козенца
1 : 1
03.11.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Салернитана
1 : 1
29.10.2024
Чезена
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 9 тур
Салернитана
0 : 2
19.10.2024
Специя
1' - 90'
90'
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
0 : 1
06.10.2024
Салернитана
1' - 90'
21'
Италия. Серия В, 7 тур
Салернитана
0 : 0
29.09.2024
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Реджана 1919
0 : 0
21.09.2024
Салернитана
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Салернитана
2 : 3
15.09.2024
Пиза
1' - 90'
Италия. Серия В, 4 тур
Мантова
1 : 0
01.09.2024
Салернитана
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