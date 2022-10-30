Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Венсан Марчетти - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Венсан
    Фамилия Марчетти
    Команда Аяччо
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 июля 1997 (25 лет)
    Рост 181
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 90' Аяччо 2:1 Труа Франция. Лига 1, 25 тур
    76'
    19.02.2023 1' - 90' Лорьян 3:0 Аяччо Франция. Лига 1, 24 тур
    05.02.2023 1' - 29' Аяччо 0:2 Нант Франция. Лига 1, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аяччо 22 0 1 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -90' Аяччо (Аяччо) 2:1 Труа (Труа)
    76'
    19.02.2023 1' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Аяччо (Аяччо)
    05.02.2023 1' -29' Аяччо (Аяччо) 0:2 Нант (Нант)
    01.02.2023 1' -90' Анжер (Анжер) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    21'
    29.01.2023 1' -81' Аяччо (Аяччо) 0:2 Лион (Лион)
    11.01.2023 1' -78' Аяччо (Аяччо) 0:1 Реймс (Реймс)
    01.01.2023 1' -90' Тулуза (Тулуза) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    28.12.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 1:0 Анжер (Анжер)
    05.11.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 4:2 Страсбур (Страсбур)
    30.10.2022 1' -90' Осер (Осер) 1:0 Аяччо (Аяччо)
    21.10.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:3 ПСЖ (Париж)
    16.10.2022 1' -90' Труа (Труа) 1:1 Аяччо (Аяччо)
    08.10.2022 1' -89' Марсель (Марсель) 1:2 Аяччо (Аяччо)
    25'
    02.10.2022 1' -62' Аяччо (Аяччо) 1:3 Клермон (Клермон-Ферранд)
    18.09.2022 1' -90' Брест (Брест) 0:1 Аяччо (Аяччо)
    11.09.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Ницца (Ницца)
    40'
    04.09.2022 70' -90' Аяччо (Аяччо) 0:1 Лорьян (Лорьян)
    31.08.2022 1' -62' Монпелье (Монпелье) 2:0 Аяччо (Аяччо)
    26.08.2022 1' -74' Аяччо (Аяччо) 1:3 Лилль (Лилль)
    21.08.2022 1' -90' Ренн (Ренн) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    14.08.2022 1' -90' Аяччо (Аяччо) 0:0 Ланс (Ланс)
    59'
    05.08.2022 1' -89' Лион (Лион) 2:1 Аяччо (Аяччо)
    • Читайте нас: 
    11