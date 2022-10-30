Венсан Марчетти - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Марчетти
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|181
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Венсан
|Фамилия
|Марчетти
|Команда
|Аяччо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|181
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 90'
|Аяччо
|2:1
|Труа
|Франция. Лига 1, 25 тур
|76'
|19.02.2023
|1' - 90'
|Лорьян
|3:0
|Аяччо
|Франция. Лига 1, 24 тур
|05.02.2023
|1' - 29'
|Аяччо
|0:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аяччо
|22
|0
|1
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|2:1
|Труа (Труа)
|76'
|19.02.2023
|1' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Аяччо (Аяччо)
|05.02.2023
|1' -29'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Нант (Нант)
|01.02.2023
|1' -90'
|Анжер (Анжер)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|21'
|29.01.2023
|1' -81'
|Аяччо (Аяччо)
|0:2
|Лион (Лион)
|11.01.2023
|1' -78'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Реймс (Реймс)
|01.01.2023
|1' -90'
|Тулуза (Тулуза)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|28.12.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|1:0
|Анжер (Анжер)
|05.11.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|4:2
|Страсбур (Страсбур)
|30.10.2022
|1' -90'
|Осер (Осер)
|1:0
|Аяччо (Аяччо)
|21.10.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:3
|ПСЖ (Париж)
|16.10.2022
|1' -90'
|Труа (Труа)
|1:1
|Аяччо (Аяччо)
|08.10.2022
|1' -89'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Аяччо (Аяччо)
|25'
|02.10.2022
|1' -62'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Клермон (Клермон-Ферранд)
|18.09.2022
|1' -90'
|Брест (Брест)
|0:1
|Аяччо (Аяччо)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Ницца (Ницца)
|40'
|04.09.2022
|70' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:1
|Лорьян (Лорьян)
|31.08.2022
|1' -62'
|Монпелье (Монпелье)
|2:0
|Аяччо (Аяччо)
|26.08.2022
|1' -74'
|Аяччо (Аяччо)
|1:3
|Лилль (Лилль)
|21.08.2022
|1' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)
|14.08.2022
|1' -90'
|Аяччо (Аяччо)
|0:0
|Ланс (Ланс)
|59'
|05.08.2022
|1' -89'
|Лион (Лион)
|2:1
|Аяччо (Аяччо)