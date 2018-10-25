Томас Дидийон - статистика
#30 | Вратарь
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Дидийон
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|193
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Дидийон
|Команда
|Монако
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|28 ноября 1995 (27 лет)
|Рост
|193
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|0:3
|Ницца
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|
2:4
(3:5)п
|Байер
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|Был в запасе
|Брест
|1:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 24 тур
|16.02.2023
|Был в запасе
|Байер
|2:3
|Монако
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|Был в запасе
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Клермон
|0:2
|Монако
|Франция. Лига 1, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Андерлехт
|5
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.12.2018
|Был в запасе
|Динамо (Загреб)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|29.11.2018
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:0
|Спартак Тр (Трнава)
|08.11.2018
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|Андерлехт (Брюссель)
|25.10.2018
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|04.10.2018
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|0:2
|Динамо (Загреб)
|20.09.2018
|1' -90'
|Спартак Тр (Трнава)
|1:0
|Андерлехт (Брюссель)