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    Томас Дидийон - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Томас
    Фамилия Дидийон
    Команда Монако
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 28 ноября 1995 (27 лет)
    Рост 193
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 Был в запасе Монако 0:3 Ницца Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 Был в запасе Монако 2:4
    (3:5)п         		Байер Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 Был в запасе Брест 1:2 Монако Франция. Лига 1, 24 тур
    16.02.2023 Был в запасе Байер 2:3 Монако Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 Был в запасе Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    05.02.2023 Был в запасе Клермон 0:2 Монако Франция. Лига 1, 22 тур
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