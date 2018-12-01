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    Йени Нгбакото - статистика

    #12 | Полузащитник
    Имя Йени
    Фамилия Нгбакото
    Команда Генгам
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 23 января 1992 (31 год)
    Рост 173
    Вес 71
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генгам 6 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.04.2019 1' -90' Ницца (Ницца) 3:0 Генгам (Генгам)
    20.04.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:3 Марсель (Марсель)
    56'
    13.04.2019 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 3:3 Генгам (Генгам)
    19.01.2019 1' -90' ПСЖ (Париж) 9:0 Генгам (Генгам)
    16.01.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:1 Ренн (Ренн)
    12.01.2019 Был в запасе Генгам (Генгам) 0:1 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    22.12.2018 Был в запасе Монако (Монако) 0:2 Генгам (Генгам)
    08.12.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 1:2 Амьен (Амьен)
    05.12.2018 Был в запасе Дижон (Дижон) 2:1 Генгам (Генгам)
    01.12.2018 1' -90' Генгам (Генгам) 0:0 Ницца (Ницца)
    24.11.2018 66' -90' Реймс (Реймс) 2:1 Генгам (Генгам)
    10.11.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:4 Лион (Лион)
    04.11.2018 Был в запасе Нант (Нант) 5:0 Генгам (Генгам)
    20.10.2018 Был в запасе Кан (Кан) 0:0 Генгам (Генгам)
    06.10.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:1 Монпелье (Монпелье)
    29.09.2018 Был в запасе Анжер (Анжер) 0:1 Генгам (Генгам)
    26.09.2018 Был в запасе Ним (Ним) 0:0 Генгам (Генгам)
    23.09.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:3 Бордо (Бордо)
    16.09.2018 Был в запасе Марсель (Марсель) 4:0 Генгам (Генгам)
    01.09.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:2 Тулуза (Тулуза)
    26.08.2018 Был в запасе Лилль (Лилль) 3:0 Генгам (Генгам)
    18.08.2018 Был в запасе Генгам (Генгам) 1:3 ПСЖ (Париж)
    11.08.2018 87' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:1 Генгам (Генгам)
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