Йени Нгбакото - статистика
#12 | Полузащитник
|Имя
|Йени
|Фамилия
|Нгбакото
|Команда
|Генгам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1992 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|71
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Йени
|Фамилия
|Нгбакото
|Команда
|Генгам
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|23 января 1992 (31 год)
|Рост
|173
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генгам
|6
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2019
|1' -90'
|Ницца (Ницца)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|20.04.2019
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:3
|Марсель (Марсель)
|56'
|13.04.2019
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|3:3
|Генгам (Генгам)
|19.01.2019
|1' -90'
|ПСЖ (Париж)
|9:0
|Генгам (Генгам)
|16.01.2019
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Ренн (Ренн)
|12.01.2019
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|0:1
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|22.12.2018
|Был в запасе
|Монако (Монако)
|0:2
|Генгам (Генгам)
|08.12.2018
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Амьен (Амьен)
|05.12.2018
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|01.12.2018
|1' -90'
|Генгам (Генгам)
|0:0
|Ницца (Ницца)
|24.11.2018
|66' -90'
|Реймс (Реймс)
|2:1
|Генгам (Генгам)
|10.11.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:4
|Лион (Лион)
|04.11.2018
|Был в запасе
|Нант (Нант)
|5:0
|Генгам (Генгам)
|20.10.2018
|Был в запасе
|Кан (Кан)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|06.10.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:1
|Монпелье (Монпелье)
|29.09.2018
|Был в запасе
|Анжер (Анжер)
|0:1
|Генгам (Генгам)
|26.09.2018
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|23.09.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:3
|Бордо (Бордо)
|16.09.2018
|Был в запасе
|Марсель (Марсель)
|4:0
|Генгам (Генгам)
|01.09.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Тулуза (Тулуза)
|26.08.2018
|Был в запасе
|Лилль (Лилль)
|3:0
|Генгам (Генгам)
|18.08.2018
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|1:3
|ПСЖ (Париж)
|11.08.2018
|87' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:1
|Генгам (Генгам)