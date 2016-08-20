Святослав Мурадов - статистика
#99 | Полузащитник
|Имя
|Святослав
|Фамилия
|Мурадов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Имя
|Святослав
|Фамилия
|Мурадов
|Команда
|Локомотив
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 января 1999 (24 года)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Локомотив (мол)
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.04.2017
|Был в запасе
|ЦСКА (мол) (Москва)
|2:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|21.04.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|4:1
|Амкар (мол) (Пермь)
|31.03.2017
|86' -90'
|Уфа (мол) (Уфа)
|1:3
|Локомотив (мол) (Москва)
|13.03.2017
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:3
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|04.12.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Ахмат (мол) (Грозный)
|30.11.2016
|90' -90'
|Томь (мол) (Томск)
|2:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|30.09.2016
|81' -90'
|Локомотив (мол) (Москва)
|3:1
|Арсенал Т (мол) (Тула)
|23.09.2016
|Был в запасе
|Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
|0:4
|Локомотив (мол) (Москва)
|27.08.2016
|81' -90'
|Краснодар (мол) (Краснодар)
|1:2
|Локомотив (мол) (Москва)
|20.08.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:1
|Кр. Советов (мол) (Самара)
|13.08.2016
|81' -90'
|Ахмат (мол) (Грозный)
|5:0
|Локомотив (мол) (Москва)
|06.08.2016
|Был в запасе
|Локомотив (мол) (Москва)
|2:2
|Томь (мол) (Томск)