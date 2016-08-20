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    Святослав Мурадов - статистика

    #99 | Полузащитник
    Имя Святослав
    Фамилия Мурадов
    Команда Локомотив
    Состав Молодежный
    Родной город Москва
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 января 1999 (24 года)
    Рост 182
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Локомотив (мол) 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.04.2017 Был в запасе ЦСКА (мол) (Москва) 2:0 Локомотив (мол) (Москва)
    21.04.2017 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 4:1 Амкар (мол) (Пермь)
    31.03.2017 86' -90' Уфа (мол) (Уфа) 1:3 Локомотив (мол) (Москва)
    13.03.2017 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 3:3 Краснодар (мол) (Краснодар)
    04.12.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Ахмат (мол) (Грозный)
    30.11.2016 90' -90' Томь (мол) (Томск) 2:4 Локомотив (мол) (Москва)
    30.09.2016 81' -90' Локомотив (мол) (Москва) 3:1 Арсенал Т (мол) (Тула)
    23.09.2016 Был в запасе Ростов (мол) (Ростов-на-Дону) 0:4 Локомотив (мол) (Москва)
    27.08.2016 81' -90' Краснодар (мол) (Краснодар) 1:2 Локомотив (мол) (Москва)
    20.08.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:1 Кр. Советов (мол) (Самара)
    13.08.2016 81' -90' Ахмат (мол) (Грозный) 5:0 Локомотив (мол) (Москва)
    06.08.2016 Был в запасе Локомотив (мол) (Москва) 2:2 Томь (мол) (Томск)
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