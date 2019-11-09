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    Джош Сковен - статистика

    #28 | Полузащитник
    Имя Джош
    Фамилия Сковен
    Команда Уикомб Уондерерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 28 марта 1993 (29 лет)
    Рост 178
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 8 0 1 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.01.2020 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Лидс (Лидс)
    11.01.2020 Был в запасе Брентфорд (Лондон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    29.12.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    26.12.2019 Был в запасе Рединг (Рединг) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    21.12.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Чарльтон (Чарльтон)
    07.12.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:0 Престон (Престон)
    80'
    30.11.2019 Был в запасе Дерби Каунти (Дерби) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    27.11.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    57'
    22.11.2019 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 2:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    09.11.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    02.11.2019 Был в запасе Лидс (Лидс) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    28.10.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Брентфорд (Лондон)
    22.10.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:2 Рединг (Рединг)
    19.10.2019 1' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    05.10.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 4:2 Блэкберн (Блэкберн)
    60'
    02.10.2019 1' -90' Кардифф (Кардифф) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    28.09.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:2 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    21.09.2019 Был в запасе Миллуолл (Лондон) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.09.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Лутон Таун (Лутон)
    31.08.2019 Был в запасе Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    24.08.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    21.08.2019 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Суонси (Суонси)
    10.08.2019 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    03.08.2019 1' -90' Сток Сити (Сток-он-Трент) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    22'
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