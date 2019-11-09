Джош Сковен - статистика
#28 | Полузащитник
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Сковен
|Команда
|Уикомб Уондерерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|178
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Джош
|Фамилия
|Сковен
|Команда
|Уикомб Уондерерс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|28 марта 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куинз Парк Рейнджерс
|8
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.01.2020
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:0
|Лидс (Лидс)
|11.01.2020
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|3:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|29.12.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|26.12.2019
|Был в запасе
|Рединг (Рединг)
|1:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|07.12.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:0
|Престон (Престон)
|80'
|30.11.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|1:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|27.11.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|57'
|22.11.2019
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|2:1
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|09.11.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|02.11.2019
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|2:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|28.10.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Брентфорд (Лондон)
|22.10.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|19.10.2019
|1' -90'
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|2:3
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|05.10.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|4:2
|Блэкберн (Блэкберн)
|60'
|02.10.2019
|1' -90'
|Кардифф (Кардифф)
|3:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|28.09.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|0:2
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|21.09.2019
|Был в запасе
|Миллуолл (Лондон)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|14.09.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:2
|Лутон Таун (Лутон)
|31.08.2019
|Был в запасе
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|0:0
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|24.08.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|3:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|21.08.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:3
|Суонси (Суонси)
|10.08.2019
|1' -90'
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|1:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|03.08.2019
|1' -90'
|Сток Сити (Сток-он-Трент)
|1:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|22'