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    Адетайо Эдун - статистика

    #20 | Защитник
    Имя Адетайо
    Фамилия Эдун
    Команда Блэкберн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 мая 1998 (24 года)
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    28.02.2023 Был в запасе Лестер 1:2 Блэкберн Англия. Кубок, 1/8 финала
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Блэкберн 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.12.2022 46' -90' Блэкберн (Блэкберн) 1:4 Ноттингем Форест (Ноттингем)
    09.11.2022 1' -90' Вест Хэм (Лондон) 2:3
    (9:10)п    		 Блэкберн (Блэкберн)
    6'
    23.08.2022 1' -90' Брэдфорд Сити (Брэдфорд) 1:2 Блэкберн (Блэкберн)
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