Адетайо Эдун - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Адетайо
|Фамилия
|Эдун
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1998 (24 года)
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Адетайо
|Фамилия
|Эдун
|Команда
|Блэкберн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 мая 1998 (24 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Блэкберн
|3
|0
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|21.12.2022
|46' -90'
|Блэкберн (Блэкберн)
|1:4
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|09.11.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|2:3
(9:10)п
|Блэкберн (Блэкберн)
|6'
|23.08.2022
|1' -90'
|Брэдфорд Сити (Брэдфорд)
|1:2
|Блэкберн (Блэкберн)