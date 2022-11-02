Эрвинг Ботака-Иобома - статистика
#15 | Защитник
|Имя
|Эрвинг
|Фамилия
|Ботака-Иобома
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Эрвинг
|Фамилия
|Ботака-Иобома
|Команда
|Уфа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 октября 1998 (24 года)
|Рост
|184
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уфа
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:2
|Ахмат (Грозный)
|15.11.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|2:2
(4:3)п
|Динамо Мх (Махачкала)
|02.11.2022
|1' -90'
|Уфа (Уфа)
|1:0
|Динамо Бр (Брянск)