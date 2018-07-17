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    Кирилл Макеев - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Кирилл
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Макеев
    Команда Иртыш
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 18 мая 1998 (24 года)
    Рост 182
    Вес 71
    Статистика по турнирам
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