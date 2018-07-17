Кирилл Макеев - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Макеев
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 мая 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Имя
|Кирилл
|Отчество
|Сергеевич
|Фамилия
|Макеев
|Команда
|Иртыш
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 мая 1998 (24 года)
|Рост
|182
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Зенит-2
|8
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.09.2018
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|42'
|26.08.2018
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|0:3
|Спартак-2 (Москва)
|18.08.2018
|1' -90'
|Шинник (Ярославль)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|88'
|12.08.2018
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Авангард (Курск)
|90'
|08.08.2018
|Был в запасе
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:4
|Сочи (Сочи)
|04.08.2018
|1' -46'
|Томь (Томск)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|29.07.2018
|1' -58'
|Луч (Владивосток)
|1:0
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|22.07.2018
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Чертаново (Москва)
|7'
|17.07.2018
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Тамбов (Тамбов)