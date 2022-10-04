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    Тони Мартинес - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Тони
    Фамилия Мартинес
    Команда Порту
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 30 июня 1997 (25 лет)
    Стоимость:
    € 7,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Шавиш 1:3 Порту Португалия. Примейра, 23 тур
    90'
    26.02.2023 86' - 90' Порту 1:2 Жил Висенте Португалия. Примейра, 22 тур
    22.02.2023 Был в запасе Интер 1:0 Порту Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    18.02.2023 1' - 83' Порту 1:0 Риу Аве Португалия. Примейра, 21 тур
    44'
    12.02.2023 75' - 90' Спортинг 1:2 Порту Португалия. Примейра, 20 тур
    05.02.2023 77' - 90' Порту 2:0 Визела Португалия. Примейра, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Порту 5 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.02.2023 Был в запасе Интер (Милан) 1:0 Порту (Порту)
    01.11.2022 81' -90' Порту (Порту) 2:1 Атлетико (Мадрид)
    26.10.2022 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 0:4 Порту (Порту)
    12.10.2022 90' -90' Байер (Леверкузен) 0:3 Порту (Порту)
    04.10.2022 71' -90' Порту (Порту) 2:0 Байер (Леверкузен)
    13.09.2022 46' -90' Порту (Порту) 0:4 Брюгге (Брюгге)
    07.09.2022 77' -90' Атлетико (Мадрид) 2:1 Порту (Порту)
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