Тони Мартинес - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 1997 (25 лет)
Стоимость:
€ 7,00
млн
|Имя
|Тони
|Фамилия
|Мартинес
|Команда
|Порту
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июня 1997 (25 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Шавиш
|1:3
|Порту
|Португалия. Примейра, 23 тур
|90'
|26.02.2023
|86' - 90'
|Порту
|1:2
|Жил Висенте
|Португалия. Примейра, 22 тур
|22.02.2023
|Был в запасе
|Интер
|1:0
|Порту
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|18.02.2023
|1' - 83'
|Порту
|1:0
|Риу Аве
|Португалия. Примейра, 21 тур
|44'
|12.02.2023
|75' - 90'
|Спортинг
|1:2
|Порту
|Португалия. Примейра, 20 тур
|05.02.2023
|77' - 90'
|Порту
|2:0
|Визела
|Португалия. Примейра, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Порту
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.02.2023
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|1:0
|Порту (Порту)
|01.11.2022
|81' -90'
|Порту (Порту)
|2:1
|Атлетико (Мадрид)
|26.10.2022
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:4
|Порту (Порту)
|12.10.2022
|90' -90'
|Байер (Леверкузен)
|0:3
|Порту (Порту)
|04.10.2022
|71' -90'
|Порту (Порту)
|2:0
|Байер (Леверкузен)
|13.09.2022
|46' -90'
|Порту (Порту)
|0:4
|Брюгге (Брюгге)
|07.09.2022
|77' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Порту (Порту)