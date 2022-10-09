Жером Деом - статистика
#14 | Полузащитник
|Имя
|Жером
|Фамилия
|Деом
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Жером
|Фамилия
|Деом
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 апреля 1999 (23 года)
|Рост
|175
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|10.02.2023
|1' - 11'
|Эйпен
|2:1
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|04.02.2023
|46' - 90'
|Эйпен
|1:1
|Вестерло
|Бельгия. Про-Лига, 24 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйпен
|16
|0
|1
|3
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2023
|1' -11'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|04.02.2023
|46' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|01.02.2023
|1' -60'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Генк (Генк)
|27.01.2023
|75' -90'
|Стандард (Льеж)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|17.01.2023
|77' -90'
|Оуд-Хеверли (Левен)
|1:1
|Эйпен (Эйпен)
|14.01.2023
|82' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|07.01.2023
|Был в запасе
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|05.11.2022
|62' -66'
|Эйпен (Эйпен)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|66'
|30.10.2022
|84' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|09.10.2022
|76' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:4
|Гент (Гент)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|10.09.2022
|84' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:0
|Эйпен (Эйпен)
|86'
|03.09.2022
|88' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|19.08.2022
|46' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:3
|Серен (Серен)
|86'
|14.08.2022
|1' -72'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Антверпен (Антверпен)
|06.08.2022
|1' -69'
|Генк (Генк)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|31.07.2022
|1' -63'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|19'
|23.07.2022
|1' -74'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)
|1'