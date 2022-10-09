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    Жером Деом - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Жером
    Фамилия Деом
    Команда Эйпен
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 19 апреля 1999 (23 года)
    Рост 175
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2023 1' - 11' Эйпен 2:1 Мехелен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    04.02.2023 46' - 90' Эйпен 1:1 Вестерло Бельгия. Про-Лига, 24 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйпен 16 0 1 3 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2023 1' -11' Эйпен (Эйпен) 2:1 Мехелен (Мехелен)
    04.02.2023 46' -90' Эйпен (Эйпен) 1:1 Вестерло (Вестерло)
    01.02.2023 1' -60' Эйпен (Эйпен) 1:1 Генк (Генк)
    27.01.2023 75' -90' Стандард (Льеж) 3:1 Эйпен (Эйпен)
    17.01.2023 77' -90' Оуд-Хеверли (Левен) 1:1 Эйпен (Эйпен)
    14.01.2023 82' -90' Эйпен (Эйпен) 0:2 Сент-Труйден (Брюссель)
    07.01.2023 Был в запасе Эйпен (Эйпен) 1:2 Шарлеруа (Шарлеруа)
    05.11.2022 62' -66' Эйпен (Эйпен) 2:0 Стандард (Льеж)
    66'
    30.10.2022 84' -90' Андерлехт (Брюссель) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    09.10.2022 76' -90' Эйпен (Эйпен) 0:4 Гент (Гент)
    02.10.2022 Был в запасе Сент-Труйден (Брюссель) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    10.09.2022 84' -90' Остенде (Остенде) 1:0 Эйпен (Эйпен)
    86'
    03.09.2022 88' -90' Эйпен (Эйпен) 0:1 Кортрейк (Кортрейк)
    28.08.2022 Был в запасе Вестерло (Вестерло) 0:1 Эйпен (Эйпен)
    19.08.2022 46' -90' Эйпен (Эйпен) 1:3 Серен (Серен)
    86'
    14.08.2022 1' -72' Эйпен (Эйпен) 0:1 Антверпен (Антверпен)
    06.08.2022 1' -69' Генк (Генк) 4:2 Эйпен (Эйпен)
    31.07.2022 1' -63' Эйпен (Эйпен) 2:1 Брюгге (Брюгге)
    19'
    23.07.2022 1' -74' Шарлеруа (Шарлеруа) 3:1 Эйпен (Эйпен)
    1'
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