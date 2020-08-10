Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Рэнделл Леаль
Статистика
Рэнделл Леаль - статистика
Завершил карьеру
14 января 1997 (29), Сан-Хосе
#11 | Полузащитник
172 см
Коста-Рика
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
Товарищеские матчи. Сборные 2023
США. МЛС 2022
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
14
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 38 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
10.08.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 61'
США. МЛС, 37 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 4
27.07.2025
Остин
1' - 66'
США. МЛС, 35 тур
Коламбус
2 : 1
20.07.2025
Ди Си Юнайтед
78' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
2 : 1
17.07.2025
Ди Си Юнайтед
46' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
13.07.2025
Ди Си Юнайтед
57' - 90'
США. МЛС, 31 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
06.07.2025
Атланта Юнайтед
80' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
29.06.2025
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 27 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 0
15.06.2025
Ди Си Юнайтед
1' - 62'
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
1 : 2
01.06.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 1
29.05.2025
Нью-Инглэнд Революшн
66' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Нэшвилл
0 : 0
18.05.2025
Ди Си Юнайтед
57' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
15.05.2025
Нью-Йорк Сити
1' - 59'
США. МЛС, 17 тур
Торонто
2 : 0
10.05.2025
Ди Си Юнайтед
63' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
04.05.2025
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 14 тур
Филадельфия Юнион
3 : 0
26.04.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 2
20.04.2025
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
13.04.2025
Цинциннати
86' - 90'
США. МЛС, 11 тур
Сан-Хосе
6 : 1
07.04.2025
Ди Си Юнайтед
73' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
23.02.2025
Торонто
71' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Забивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
3
Губерниев отреагировал на странный поступок Соболева в сборной России
Вчера, 23:58
Лига наций. Зидан начал с Францией с победы в Турции (1:0), Италия Манчини проиграла (0:2)
Вчера, 23:49
Фото
Спартаковца Максименко признали лучшим вратарем сезона РПЛ
Вчера, 23:16
1
Экс-спартаковец забил за сборную Либерии
Вчера, 22:58
Определены три тренера РПЛ, которых необходимо уволить
Вчера, 22:45
2
Клубам РПЛ предложили пьющего тренера, игравшего в АПЛ
Вчера, 22:29
Акинфеев готов подвинуться в ЦСКА
Вчера, 22:12
1
Назван лучший тренер старта сезона РПЛ
Вчера, 21:55
1
В РПЛ предрекли еще одну тренерскую отставку
Вчера, 21:35
1
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+