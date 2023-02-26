Рэнделл Леаль - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Рэнделл
|Фамилия
|Леаль
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1997 (26 лет)
|Рост
|172
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Рэнделл
|Фамилия
|Леаль
|Команда
|Нэшвилл
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Хосе
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 января 1997 (26 лет)
|Рост
|172
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|26.02.2023
|1' - 75'
|Нэшвилл
|2:0
|Нью-Йорк Сити
|США. МЛС, 1 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нэшвилл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.02.2023
|1' -75'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:0
|Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)