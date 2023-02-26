Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рэнделл Леаль - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Рэнделл
    Фамилия Леаль
    Команда Нэшвилл
    Состав Основной
    Родной город Сан-Хосе
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 января 1997 (26 лет)
    Рост 172
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    26.02.2023 1' - 75' Нэшвилл 2:0 Нью-Йорк Сити США. МЛС, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нэшвилл 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.02.2023 1' -75' Нэшвилл (Нэшвилл) 2:0 Нью-Йорк Сити (Нью-Йорк)
    • Читайте нас: 
    11