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Команды
Гавр
Мбвана Саматта
Статистика
€ 700 тыс
Мбвана Саматта - статистика
Гавр
23 декабря 1992 (33)
#25 | Нападающий
182 см
Танзания
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Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
0 : 0
12.09.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
1' - 90'
74'
Статистика по турнирам
Франция. Лига 1 2026/2027
Кубок африканских наций 2025
Франция. Лига 1 2025/2026
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Бельгия. Плей-офф 2016/2017
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гавр
5
2
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 5 тур
Тулуза
3 : 2
19.09.2026
Гавр
1' - 90'
88'
Франция. Лига 1, 4 тур
Гавр
0 : 0
12.09.2026
Анжер
1' - 90'
Франция. Лига 1, 3 тур
Гавр
1 : 2
05.09.2026
Брест
1' - 90'
Франция. Лига 1, 2 тур
Лион
1 : 1
29.08.2026
Гавр
1' - 90'
74'
Франция. Лига 1, 1 тур
Гавр
0 : 1
23.08.2026
Монако
1' - 70'
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