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    Гаэтан Куке - статистика

    #41 | Вратарь
    Имя Гаэтан
    Фамилия Куке
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 3 декабря 1998 (24 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
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