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Нидерланды. Эредивизие
Команды
НЕК
Эмре Мор
Статистика
€ 500 тыс
Эмре Мор - статистика
НЕК
24 июля 1997 (29)
#7 | Нападающий
168 см
Турция
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Публикации
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Камбур
3 : 0
12.09.2026
НЕК
58' - 74'
73'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Зволле
1 : 3
29.08.2026
НЕК
67' - 90'
83'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2026/2027
Нидерланды. Эредивизие 2026/2027
Турция. Суперлига 2024/2025
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 4 раунд
НЕК
1 : 3
19.08.2026
Буде-Глимт
1' - 68'
Лига чемпионов, 3 раунд
НЕК
2 : 1
11.08.2026
Олимпиакос
106' - 30'
95'
Лига чемпионов, 3 раунд
Олимпиакос
0 : 0
04.08.2026
НЕК
70' - 90'
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