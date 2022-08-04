Эмре Мор - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Мор
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|168
Стоимость:
€ 3,50
млн
|Имя
|Эмре
|Фамилия
|Мор
|Команда
|Фенербахче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июля 1997 (25 лет)
|Рост
|168
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|78' - 90'
|Кайсериспор
|1:2
|Фенербахче
|Турция. Суперлига, 24 тур
|25.02.2023
|57' - 90'
|Фенербахче
|4:0
|Коньяспор
|Турция. Суперлига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фенербахче
|7
|2
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|64' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|90'
|27.10.2022
|61' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:3
|Ренн (Ренн)
|88'
|06.10.2022
|1' -72'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:0
|АЕК (Ларнака)
|15.09.2022
|67' -90'
|Ренн (Ренн)
|2:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|Был в запасе
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)
|25.08.2022
|85' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|4:1
|Аустрия (Вена)
|11.08.2022
|65' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|1:1
|Фенербахче (Стамбул)
|89'
|04.08.2022
|1' -60'
|Фенербахче (Стамбул)
|3:0
|Словацко (Угерске-Градиште)
|17' 55'