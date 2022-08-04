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    Эмре Мор - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Эмре
    Фамилия Мор
    Команда Фенербахче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июля 1997 (25 лет)
    Рост 168
    Стоимость:
    € 3,50
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 78' - 90' Кайсериспор 1:2 Фенербахче Турция. Суперлига, 24 тур
    25.02.2023 57' - 90' Фенербахче 4:0 Коньяспор Турция. Суперлига, 23 тур
    Статистика по турнирам
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