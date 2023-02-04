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    Эсса Лайдуни - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Эсса
    Фамилия Лайдуни
    Команда Унион
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 13 декабря 1996 (26 лет)
    Стоимость:
    € 4,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 85' Унион 0:0 Кельн Германия. Бундеслига, 23 тур
    26.02.2023 1' - 90' Бавария 3:0 Унион Германия. Бундеслига, 22 тур
    23.02.2023 1' - 65' Унион 3:1 Аякс Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 1' - 66' Унион 0:0 Шальке-04 Германия. Бундеслига, 21 тур
    16.02.2023 1' - 90' Аякс 0:0 Унион Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 86' РБ Лейпциг 1:2 Унион Германия. Бундеслига, 20 тур
    65'
    04.02.2023 69' - 90' Унион 2:1 Майнц Германия. Бундеслига, 19 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Унион 5 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -85' Унион (Берлин) 0:0 Кельн (Кельн)
    26.02.2023 1' -90' Бавария (Мюнхен) 3:0 Унион (Берлин)
    19.02.2023 1' -66' Унион (Берлин) 0:0 Шальке-04 (Гельзенкирхен)
    11.02.2023 1' -86' РБ Лейпциг (Лейпциг) 1:2 Унион (Берлин)
    65'
    04.02.2023 69' -90' Унион (Берлин) 2:1 Майнц (Майнц)
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