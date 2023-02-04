Эсса Лайдуни - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Эсса
|Фамилия
|Лайдуни
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1996 (26 лет)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Эсса
|Фамилия
|Лайдуни
|Команда
|Унион
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|13 декабря 1996 (26 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 85'
|Унион
|0:0
|Кельн
|Германия. Бундеслига, 23 тур
|26.02.2023
|1' - 90'
|Бавария
|3:0
|Унион
|Германия. Бундеслига, 22 тур
|23.02.2023
|1' - 65'
|Унион
|3:1
|Аякс
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|1' - 66'
|Унион
|0:0
|Шальке-04
|Германия. Бундеслига, 21 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Аякс
|0:0
|Унион
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 86'
|РБ Лейпциг
|1:2
|Унион
|Германия. Бундеслига, 20 тур
|65'
|04.02.2023
|69' - 90'
|Унион
|2:1
|Майнц
|Германия. Бундеслига, 19 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Унион
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -85'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Кельн (Кельн)
|26.02.2023
|1' -90'
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Унион (Берлин)
|19.02.2023
|1' -66'
|Унион (Берлин)
|0:0
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|11.02.2023
|1' -86'
|РБ Лейпциг (Лейпциг)
|1:2
|Унион (Берлин)
|65'
|04.02.2023
|69' -90'
|Унион (Берлин)
|2:1
|Майнц (Майнц)