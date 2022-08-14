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    Карлос Солер - статистика

    #46 | Полузащитник
    Имя Карлос
    Фамилия Солер
    Команда ПСЖ
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 января 1997 (26 лет)
    Рост 183
    Вес 72
    Стоимость:
    € 35,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 71' - 90' ПСЖ 4:2 Нант Франция. Лига 1, 26 тур
    26.02.2023 Был в запасе Марсель 0:3 ПСЖ Франция. Лига 1, 25 тур
    19.02.2023 75' - 90' ПСЖ 4:3 Лилль Франция. Лига 1, 24 тур
    14.02.2023 1' - 57' ПСЖ 0:1 Бавария Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
    11.02.2023 1' - 90' Монако 3:1 ПСЖ Франция. Лига 1, 23 тур
    08.02.2023 76' - 90' Марсель 2:1 ПСЖ Франция. Кубок, 1/8 финала
    04.02.2023 1' - 76' ПСЖ 2:1 Тулуза Франция. Лига 1, 22 тур
    38'
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Валенсия 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.08.2022 1' -90' Валенсия (Валенсия) 0:1 Атлетико (Мадрид)
    21.08.2022 1' -90' Атлетик (Бильбао) 1:0 Валенсия (Валенсия)
    14.08.2022 1' -63' Валенсия (Валенсия) 1:0 Жирона (Жирона)
    45'
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