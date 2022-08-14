Карлос Солер - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Солер
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
Стоимость:
€ 35,00
млн
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Солер
|Команда
|ПСЖ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1997 (26 лет)
|Рост
|183
|Вес
|72
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|71' - 90'
|ПСЖ
|4:2
|Нант
|Франция. Лига 1, 26 тур
|26.02.2023
|Был в запасе
|Марсель
|0:3
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 25 тур
|19.02.2023
|75' - 90'
|ПСЖ
|4:3
|Лилль
|Франция. Лига 1, 24 тур
|14.02.2023
|1' - 57'
|ПСЖ
|0:1
|Бавария
|Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
|11.02.2023
|1' - 90'
|Монако
|3:1
|ПСЖ
|Франция. Лига 1, 23 тур
|08.02.2023
|76' - 90'
|Марсель
|2:1
|ПСЖ
|Франция. Кубок, 1/8 финала
|04.02.2023
|1' - 76'
|ПСЖ
|2:1
|Тулуза
|Франция. Лига 1, 22 тур
|38'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Валенсия
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.08.2022
|1' -90'
|Валенсия (Валенсия)
|0:1
|Атлетико (Мадрид)
|21.08.2022
|1' -90'
|Атлетик (Бильбао)
|1:0
|Валенсия (Валенсия)
|14.08.2022
|1' -63'
|Валенсия (Валенсия)
|1:0
|Жирона (Жирона)
|45'