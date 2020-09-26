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Украинская Премьер-лига 2026/2027
Команды
Кудровка
Денис Безбородько
Статистика
€ 150 тыс
Денис Безбородько - статистика
Кудровка
31 мая 1994 (32), Чернигов
#21 | Нападающий
181 см | 80 кг
Украина
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Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кудровка
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Кудровка
2 : 1
26.09.2025
Эпицентр
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 6 тур
Полесье
2 : 0
20.09.2025
Кудровка
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 5 тур
Верес
2 : 0
12.09.2025
Кудровка
1' - 69'
Украина. Премьер-лига, 4 тур
Кудровка
2 : 2
29.08.2025
Карпаты
Был в запасе
Украина. Премьер-лига, 2 тур
Заря
2 : 1
11.08.2025
Кудровка
77' - 90'
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Кудровка
3 : 1
03.08.2025
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