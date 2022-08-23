Каллум Патерсон - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|Патерсон
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Каллум
|Фамилия
|Патерсон
|Команда
|Кардифф
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лондон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 октября 1994 (28 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шеффилд Уэнсдэй
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.11.2022
|1' -90'
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|2:1
(6:5)п
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|27'
|23.08.2022
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Рочдейл (Рочдейл)