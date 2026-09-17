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Англия. Первая лига
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Милтон Кинс Донс
Каллум Патерсон
Статистика
€ 550 тыс
Каллум Патерсон - статистика
Милтон Кинс Донс
13 октября 1994 (31), Лондон
#13 | Защитник
183 см
Шотландия
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Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Англия. Первая лига, 7 тур
Уимблдон
0 : 0
17.09.2026
Милтон Кинс Донс
1' - 90'
15'
Англия. Первая лига, 6 тур
Милтон Кинс Донс
1 : 1
12.09.2026
Питерборо Юнайтед
1' - 90'
Англия. Первая лига, 5 тур
Уиком Уондерерс
3 : 3
05.09.2026
Милтон Кинс Донс
46' - 90'
55'
51'
Англия. Первая лига, 3 тур
Милтон Кинс Донс
0 : 0
29.08.2026
Лестер
56' - 90'
Статистика по турнирам
Англия. Первая лига 2026/2027
Англия. Вторая лига 2025/2026
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Команда
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Милтон Кинс Донс
1
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0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Милтон Кинс Донс
1 : 1
09.01.2026
Оксфорд
72' - 120'
96'
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