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    Филип Каша - статистика

    #35 | Защитник
    Имя Филип
    Фамилия Каша
    Команда Виктория
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 1 января 1994 (29 лет)
    Рост 189
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 Был в запасе Виктория 1:1 Сигма Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
    25.02.2023 Был в запасе Виктория 2:1 Слован Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
    19.02.2023 Был в запасе Словацко 2:0 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
    12.02.2023 90' - 90' Виктория 2:1 Динамо Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
    05.02.2023 Был в запасе Зброевка 1:3 Виктория Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Виктория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.08.2022 Был в запасе Виктория (Пльзень) 2:1 Шериф (Тирасполь)
    02.08.2022 Был в запасе Шериф (Тирасполь) 1:2 Виктория (Пльзень)
    26.07.2022 63' -90' Виктория (Пльзень) 5:0 ХИК (Хельсинки)
    20.07.2022 Был в запасе ХИК (Хельсинки) 1:2 Виктория (Пльзень)
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