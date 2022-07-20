Филип Каша - статистика
#35 | Защитник
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Каша
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|189
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Филип
|Фамилия
|Каша
|Команда
|Виктория
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 января 1994 (29 лет)
|Рост
|189
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|Был в запасе
|Виктория
|1:1
|Сигма
|Чехия. Фортуна Лига, 22 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Виктория
|2:1
|Слован
|Чехия. Фортуна Лига, 21 тур
|19.02.2023
|Был в запасе
|Словацко
|2:0
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 20 тур
|12.02.2023
|90' - 90'
|Виктория
|2:1
|Динамо
|Чехия. Фортуна Лига, 19 тур
|05.02.2023
|Был в запасе
|Зброевка
|1:3
|Виктория
|Чехия. Фортуна Лига, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Виктория
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.08.2022
|Был в запасе
|Виктория (Пльзень)
|2:1
|Шериф (Тирасполь)
|02.08.2022
|Был в запасе
|Шериф (Тирасполь)
|1:2
|Виктория (Пльзень)
|26.07.2022
|63' -90'
|Виктория (Пльзень)
|5:0
|ХИК (Хельсинки)
|20.07.2022
|Был в запасе
|ХИК (Хельсинки)
|1:2
|Виктория (Пльзень)