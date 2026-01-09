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Милтон Кинс Донс
Джонатан Леко
Статистика
€ 100 тыс
Джонатан Леко - статистика
Милтон Кинс Донс
24 апреля 1999 (27), Киншаса
#17 | Нападающий
182 см
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Милтон Кинс Донс
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0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/32 финала
Милтон Кинс Донс
1 : 1
09.01.2026
Оксфорд
79' - 120'
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