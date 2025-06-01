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Якуб Ржезничек
Статистика
Якуб Ржезничек - статистика
Завершил карьеру
26 мая 1988 (38)
#37 | Нападающий
183 см
Чехия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Чехия. Фортуна Лига 2022/2023
Чехия. Синот Лига 2019/2020
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Лига Европы 2017/2018
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
16
3
2
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Дукла
1 : 1
01.06.2025
Вишков
59' - 120'
90'
Чехия. Шанс Лига, Переходные матчи
Вишков
0 : 0
28.05.2025
Дукла
68' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
1' - 64'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
2 : 3
11.05.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
2 : 0
03.05.2025
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Теплице
2 : 2
27.04.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Виктория
4 : 2
19.04.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Дукла
1 : 2
12.04.2025
Баник
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Млада Болеслав
0 : 1
06.04.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Дукла
0 : 0
29.03.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Пардубице
0 : 1
15.03.2025
Дукла
1' - 90'
52'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Дукла
0 : 0
12.03.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Дукла
1 : 1
08.03.2025
Теплице
1' - 66'
32'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Слован
1 : 1
02.03.2025
Дукла
1' - 81'
58'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Дукла
1 : 3
22.02.2025
Сигма
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Словацко
0 : 0
15.02.2025
Дукла
1' - 90'
58'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Динамо
0 : 0
01.02.2025
Дукла
1' - 89'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Богемианс 1905
3 : 1
24.11.2024
Дукла
1' - 82'
52'
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Баник
6 : 0
09.11.2024
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Дукла
0 : 1
02.11.2024
Млада Болеслав
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Дукла
2 : 1
19.10.2024
Пардубице
1' - 90'
67'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Теплице
1 : 1
05.10.2024
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Дукла
1 : 4
28.09.2024
Слован
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Сигма
2 : 1
22.09.2024
Дукла
61' - 90'
74'
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Карвина
0 : 0
01.09.2024
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Дукла
3 : 0
25.08.2024
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Градец-Кралове
1 : 0
17.08.2024
Дукла
58' - 90'
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