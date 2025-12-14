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Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Команды
Коджаэлиспор
Таркан Сербест
Статистика
€ 250 тыс
Таркан Сербест - статистика
Коджаэлиспор
2 мая 1994 (32), Вена
#15 | Полузащитник
184 см
Турция
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2025/2026
Турция. Суперлига 2022/2023
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Лига Европы 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
К
Коджаэлиспор
6
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 16 тур
Карагюмрюк
1 : 1
14.12.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
07.12.2025
Касымпаша
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
28.11.2025
Генчлербирлиги
Был в запасе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
0 : 0
23.11.2025
Коджаэлиспор
76' - 90'
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
09.11.2025
Галатасарай
1' - 90'
Турция. Суперлига, 11 тур
Истанбул Башакшехир
1 : 0
31.10.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
2 : 0
25.10.2025
Аланьяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 9 тур
Коньяспор
2 : 3
18.10.2025
Коджаэлиспор
90' - 90'
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 0
04.10.2025
Эюпспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 7 тур
Бешикташ
3 : 1
29.09.2025
Коджаэлиспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
21.09.2025
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 5 тур
Газиантеп
2 : 0
14.09.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 4 тур
Коджаэлиспор
1 : 1
30.08.2025
Кайсериспор
85' - 90'
Турция. Суперлига, 3 тур
Фенербахче
3 : 1
23.08.2025
Коджаэлиспор
1' - 83'
Турция. Суперлига, 2 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
16.08.2025
Самсунспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Трабзонспор
1 : 0
11.08.2025
Коджаэлиспор
Был в запасе
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