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Уйпешт
Патрицио Стронати
Статистика
€ 800 тыс
Патрицио Стронати - статистика
Уйпешт
17 ноября 1994 (31)
#94 | Защитник
193 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Академия Пушкаша
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
Академия Пушкаша
0 : 2
31.07.2025
Арис
1' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Арис
3 : 2
24.07.2025
Академия Пушкаша
1' - 90'
30'
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