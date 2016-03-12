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    Расселл Канус - статистика

    #35 | Полузащитник
    Имя Расселл
    Фамилия Канус
    Команда Хоффенхайм
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 1995 (27 лет)
    Рост 177
    Вес 76
    Стоимость:
    € 1,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Хоффенхайм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.03.2016 67' -90' Хоффенхайм (Зинсхайм) 1:0 Вольфсбург (Вольфсбург)
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