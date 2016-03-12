Расселл Канус - статистика
#35 | Полузащитник
|Имя
|Расселл
|Фамилия
|Канус
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|76
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Расселл
|Фамилия
|Канус
|Команда
|Хоффенхайм
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 1995 (27 лет)
|Рост
|177
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хоффенхайм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.03.2016
|67' -90'
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|1:0
|Вольфсбург (Вольфсбург)