Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 150 тыс

Хосе Каррильо - статистика

Улытау
4 марта 1995 (31), Гранада
#19 | Защитник
Испания
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Улытау
23
0
0
1
1
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Улытау
2 : 2
26.10.2025
Тобол
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 13 тур
Улытау
1 : 1
18.10.2025
Кайсар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Улытау
1 : 5
27.09.2025
Атырау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 18 тур
Улытау
2 : 1
20.09.2025
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 23 тур
Туран
1 : 1
13.09.2025
Улытау
1' - 32'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Улытау
2 : 1
24.08.2025
Ордабасы
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Астана
4 : 0
17.08.2025
Улытау
1' - 83'
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Улытау
1 : 1
09.08.2025
Кызыл-Жар
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Кайрат
1 : 0
02.08.2025
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 17 тур
Окжетпес
1 : 0
19.07.2025
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Улытау
1 : 1
12.07.2025
Елимай
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 15 тур
Женис
2 : 0
05.07.2025
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Кайсар
1 : 1
22.06.2025
Улытау
1' - 36'
36'
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Атырау
0 : 1
14.06.2025
Улытау
1' - 36'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Улытау
2 : 1
31.05.2025
Туран
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Ордабасы
0 : 1
24.05.2025
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Улытау
0 : 2
18.05.2025
Астана
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 8 тур
Кызыл-Жар
2 : 1
10.05.2025
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 7 тур
Улытау
1 : 4
03.05.2025
Кайрат
1' - 71'
Казахстан. Премьер-лига, 6 тур
Актобе
1 : 0
26.04.2025
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 5 тур
Улытау
0 : 1
19.04.2025
Окжетпес
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 4 тур
Елимай
3 : 0
06.04.2025
Улытау
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 3 тур
Улытау
1 : 1
30.03.2025
Женис
1' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 2 тур
Жетысу
0 : 0
08.03.2025
Улытау
1' - 83'
62'
Главные новости
СпецпроектЗабивал ли Аршавин «Барселоне» в ЛЧ? Новый тест от «Бомбардира»
2
Экс-сотрудник «Спартака» и «Динамо» на следующей неделе начнет работу в «Локомотиве»
13:35
1
Раскрыты имена 6 кандидатов на замену Галактионову в «Локомотиве»
13:14
6
Хави прокомментировал свой дебют в сборной Нидерландов
12:23
Орлов перечислил поводы для беспокойства в «Спартаке»
12:09
13
Стало известно решение Дзюбы по предложениям клубов Медиалиги
11:58
В «Факеле» определились с будущим Василенко
11:47
Клопп прокомментировал свой дебют в сборной Германии
11:39
«Зенит» взял 19 игроков на матч в Китай
11:28
2
Основной защитник «Спартака» высказался о новом контракте с клубом
11:14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+