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МЛС 2026
Команды
Ди Си Юнайтед
Андре Доззел
Статистика
€ 2 млн
Андре Доззел - статистика
Ди Си Юнайтед
2 мая 1999 (27)
#21 | Полузащитник
Англия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 86'
57'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 82'
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
30.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
Англия. Кубок 2025/2026
Англия. Чемпионшип 2025/2026
Англия. Кубок лиги 2024/2025
Англия. Чемпионшип 2024/2025
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Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ди Си Юнайтед
8
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 27 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 2
20.09.2026
Шарлотт
1' - 86'
57'
США. МЛС, 26 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
13.09.2026
Атланта Юнайтед
1' - 82'
США. МЛС, 25 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
10.09.2026
Коламбус
1' - 90'
США. МЛС, 23 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 0
30.08.2026
Лос-Анджелес
1' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 3
20.08.2026
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 90'
26'
США. МЛС, 19 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 2
02.08.2026
Нэшвилл
1' - 90'
США. МЛС, 18 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 1
26.07.2026
Торонто
1' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Динамо Хьюстон
1 : 1
23.07.2026
Ди Си Юнайтед
1' - 88'
72'
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