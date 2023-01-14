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    Андре Доззел - статистика

    #17 | Полузащитник
    Имя Андре
    Фамилия Доззел
    Команда Куинз Парк Рейнджерс
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 2 мая 1999 (23 года)
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.03.2023 1' - 85' Куинз Парк Рейнджерс 1:0 Уотфорд Англия. Чемпионшип, 36 тур
    04.03.2023 Был в запасе Ротерхэм 3:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 35 тур
    25.02.2023 35' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:3 Блэкберн Англия. Чемпионшип, 34 тур
    18.02.2023 1' - 69' Мидлсбро 3:1 Куинз Парк Рейнджерс Англия. Чемпионшип, 33 тур
    14.02.2023 1' - 81' Куинз Парк Рейнджерс 0:3 Сандерленд Англия. Чемпионшип, 32 тур
    72'
    11.02.2023 1' - 90' Куинз Парк Рейнджерс 1:2 Миллуолл Англия. Чемпионшип, 31 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Куинз Парк Рейнджерс 31 0 0 4 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.03.2023 1' -85' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:0 Уотфорд (Уотфорд)
    04.03.2023 Был в запасе Ротерхэм (Шеффилд) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    25.02.2023 35' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:3 Блэкберн (Блэкберн)
    18.02.2023 1' -69' Мидлсбро (Миддлсбро) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    14.02.2023 1' -81' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Сандерленд (Сандерленд)
    72'
    11.02.2023 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Миллуолл (Лондон)
    04.02.2023 1' -66' Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд) 1:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    28.01.2023 46' -90' Халл Сити (Кингстон-апон-Халл) 3:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    21.01.2023 89' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Суонси (Суонси)
    14.01.2023 90' -90' Рединг (Рединг) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    26.12.2022 1' -90' Кардифф (Кардифф) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.12.2022 1' -90' Престон (Престон) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    3'
    11.12.2022 1' -76' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:3 Бернли (Бернли)
    12.11.2022 1' -90' Ковентри (Ковентри) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    08.11.2022 Был в запасе Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:2 Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
    05.11.2022 61' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    02.11.2022 1' -57' Норвич Сити (Норвич) 0:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    28.10.2022 Был в запасе Бирмингем Сити (Бирмингем) 2:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    22.10.2022 45' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Уиган Атлетик (Уиган)
    19.10.2022 59' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:0 Кардифф (Кардифф)
    15.10.2022 79' -90' Лутон Таун (Лутон) 3:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    07.10.2022 74' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 2:1 Рединг (Рединг)
    04.10.2022 1' -90' Шеффилд Юнайтед (Шеффилд) 0:1 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    01.10.2022 70' -90' Бристоль Сити (Бристоль) 1:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    17.09.2022 1' -46' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:0 Сток Сити (Сток-он-Трент)
    14.09.2022 77' -90' Миллуолл (Лондон) 0:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    03.09.2022 1' -70' Суонси (Суонси) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    30.08.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:1 Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
    27.08.2022 1' -90' Уотфорд (Уотфорд) 2:3 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    85'
    20.08.2022 56' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 1:1 Ротерхэм (Шеффилд)
    65'
    16.08.2022 1' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 0:1 Блэкпул (Блэкпул)
    13.08.2022 75' -90' Сандерленд (Сандерленд) 2:2 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
    06.08.2022 82' -90' Куинз Парк Рейнджерс (Лондон) 3:2 Мидлсбро (Миддлсбро)
    30.07.2022 1' -64' Блэкберн (Блэкберн) 1:0 Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
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