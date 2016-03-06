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    Данил Каневцев - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Данил
    Фамилия Каневцев
    Команда Металлист
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 26 июля 1996 (26 лет)
    Рост 174
    Вес 68
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Металлист 2 -3 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    14.05.2016 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:4 Динамо (Киев)
    07.05.2016 Был в запасе Черноморец (Одесса) 0:1 Металлист (Харьков)
    30.04.2016 Был в запасе Металлист (Харьков) 1:0 Олимпик (Донецк)
    23.04.2016 Был в запасе Сталь (Каменское) 0:0 Металлист (Харьков)
    16.04.2016 Был в запасе Днепр (Днепр) 5:0 Металлист (Харьков)
    01.04.2016 Был в запасе Шахтер (Донецк) 8:1 Металлист (Харьков)
    19.03.2016 1' -90' Металлист (Харьков) 0:3 Ворскла (Полтава)
    13.03.2016 Был в запасе Говерла (Ужгород) 1:0 Металлист (Харьков)
    06.03.2016 1' -90' Металлист (Харьков) 3:0 Волынь (Луцк)
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